Как одеть ребенка в школу, какие вещи и канцелярия действительно нужны, а на чем можно сэкономить? Эти вопросы начинают волновать родителей задолго до 1 сентября. Факты ICTV составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов.

Купить ребенку весь комплект по списку можно на школьных ярмарках. Они обычно работают с конца июля и до середины сентября. Многие родители, если не хватает времени на поход по магазинам, пользуются услугами онлайн-магазинов.

Кроме того, в соцсетях есть специальные группы, где родители школьников предлагают приобрести одежду и канцелярию в хорошем состоянии и по приемлемым ценам. Так вы можете сэкономить!

Лайфхаки для родителей

Все необходимые школьные принадлежности лучше приобрести до 25 августа, чтобы не скупать в спешке остатки в разных магазинах.

Перед тем, как идти за школьной формой и другими принадлежностями, уточните у классного руководителя, какого цвета форма принята в школе (это касается первоклашек).

Брюки на резинках для мальчиков гораздо удобнее, чем брюки на ремне.

Обратите внимание на рубашки-поло с короткими и длинным рукавами. В них будет удобно и мальчикам, и девочкам.

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Выбирая канцтовары и рюкзак, прислушайтесь к мнению ребенка – именно ему предстоит весь учебный год пользоваться этими вещами.

Можно немного сэкономить на тетрадях с обычными простыми обложками, а затем украсить их оригинальными наклейками или собственными рисунками.

И главный совет – не покупайте сразу всего много. В течение учебного года все-равно будут возникать нюансы и придется что-то докупать.

Школьная форма и обувь

Для девочек – это жакет, юбка и белая блузка.

Комплект можно дополнить сарафаном, жилетом или брюками. Понадобятся также колготки и гольфы.

Девочкам можно покупать туфли светлых и ярких цветов, если, конечно, это разрешено школьными правилами.

Фото: dreamstime.com

Для мальчиков – это жакет, брюки и белая праздничная рубашка, а также 2-3 повседневных. Комплект можно дополнить жилетом. И не забудьте о ремне и галстуке!

Мальчикам обычно покупают ботинки темного цвета.

Важно! Не покупайте много рубашек (1-2 достаточно), потому что большинство учебного года приходится на холодное время года. Поэтому желательно приобрести 1-2 гольфа под пиджак или жилет.

Спортивная форма

Если у школы нет общих требований, то обычно ребенку покупают:

спортивный костюм (штаны + кофта на молнии);

1-2 футболки (с коротким и длинным рукавом);

​кроссовки или кеды;

сумка-мешок для спортивной формы.

Список дорогостоящих покупок к школе завершает приобретение рюкзака, ранца или сумки. Хотя, возможно, лучше начать с его содержимого, то есть канцелярии. От этого зависит размер школьного рюкзака – надо чтобы все принадлежности вместились и еще осталось место для учебников.

Школьная канцелярия

Фото: dreamstime.com

Что же положить в школьный рюкзак по списку:

1. Тетради в линейку и клетку (для первоклассников – в косую линию и клетку).

2. Дневник.

3. Обложки для учебников, тетрадей и дневника.

4. Бумажный органайзер (для школьников средней и старшей школы).

5. Ручки с синими стержнями.

6. Простые карандаши.

7. Ластик.

8. Корректор.

9. Чертежные канцелярские принадлежности соответственно возрасту (линейка, транспортир, циркуль и т.д.).

10. Альбом для рисования, если этот предмет еще есть у ребенка. К нему дополнительно: акварельные краски, кисточки, цветные карандаши, фломастеры, стакан-непроливайка.

11. Пластилин и доска для лепки (для младших классов).

12. Папка для труда, а к ней: цветной картон и бумага, ножницы, клей-карандаш или ПВА.

13. Пенал.

14. Папка для тетрадей.

15. Учебные пособия, соответственно возрасту (контурные карты, атласы и т.д.).