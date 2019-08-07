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Факты / Украина / Политика

Сколько партия Голос потратила денег на выборы в Раду

Больше всего средств во время парламентских выборов партия Голос потратила на телевизионную агитацию.

Вакарчук партия Голос

Партия Голос собрала на предвыборную кампанию больше 105,6 млн грн.

Такие цифры можно увидеть в итоговом отчете политсилы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Больше всего средств партия Святослава Вакарчука заплатила за теле- и радиоагитацию – около 80 млн грн.

Львиную долю этих выплат получили телеканалы 1 + 1, Украина, СТБ, Интер, Новый канал, 24 канал и UA: Первый.

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Также партия заплатила за наружную рекламу 10,5 млн грн. Еще 6,2 млн грн ушло на рекламу в социальных сетях.

Изготовление печатной агитации, видео- и аудиоматериалов потянуло на 5,5 млн грн.

К слову, Факты ICTV писали, сколько и как потратила деньги на выборы в Раду партия Слуга народа.

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