Больше всего средств во время парламентских выборов партия Голос потратила на телевизионную агитацию.

Партия Голос собрала на предвыборную кампанию больше 105,6 млн грн.

Такие цифры можно увидеть в итоговом отчете политсилы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Больше всего средств партия Святослава Вакарчука заплатила за теле- и радиоагитацию – около 80 млн грн.

Львиную долю этих выплат получили телеканалы 1 + 1, Украина, СТБ, Интер, Новый канал, 24 канал и UA: Первый.

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Также партия заплатила за наружную рекламу 10,5 млн грн. Еще 6,2 млн грн ушло на рекламу в социальных сетях.

Изготовление печатной агитации, видео- и аудиоматериалов потянуло на 5,5 млн грн.

К слову, Факты ICTV писали, сколько и как потратила деньги на выборы в Раду партия Слуга народа.