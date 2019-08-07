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Факти / Україна / Політика

Скільки партія Голос витратила грошей на вибори до Ради

Найбільше коштів під час парламентських виборів партія Голос витратила на телевізійну агітацію.

Вакарчук партия Голос

Партія Голос зібрала на передвиборчу кампанію більше 105,6 млн грн.

Такі цифри можна побачити у підсумковому звіті політсили на сайті Центральної виборчої комісії.

Найбільше коштів партія Святослава Вакарчука заплатила за теле- та радіоагітацію – близько 80 млн грн.

Левову частку цих виплат отримали телеканали 1+1, Україна, СТБ, Інтер, Новий канал, 24 канал і UA: Перший.

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Також партія заплатила за зовнішню рекламу 10,5 млн грн. Ще 6,2 млн грн пішло на рекламу в соціальних мережах.

Виготовлення друкованої агітації, відео- і аудіоматеріалів потягнуло на 5,5 млн грн.

До слова, Факти ICTV писали, скільки і як витратила гроші на вибори до Ради партія Слуга народу.

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