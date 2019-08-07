Найбільше коштів під час парламентських виборів партія Голос витратила на телевізійну агітацію.

Партія Голос зібрала на передвиборчу кампанію більше 105,6 млн грн.

Такі цифри можна побачити у підсумковому звіті політсили на сайті Центральної виборчої комісії.

Найбільше коштів партія Святослава Вакарчука заплатила за теле- та радіоагітацію – близько 80 млн грн.

Левову частку цих виплат отримали телеканали 1+1, Україна, СТБ, Інтер, Новий канал, 24 канал і UA: Перший.

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Також партія заплатила за зовнішню рекламу 10,5 млн грн. Ще 6,2 млн грн пішло на рекламу в соціальних мережах.

Виготовлення друкованої агітації, відео- і аудіоматеріалів потягнуло на 5,5 млн грн.

До слова, Факти ICTV писали, скільки і як витратила гроші на вибори до Ради партія Слуга народу.