Украина должна вести мощную подготовку к возможному усилению агрессии России.

Помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин считает, что Украина должна вести подготовку к усилению российской агрессии.

Он заявил, что имеет документы и цифры, которые утверждают, что вооруженный конфликт с РФ в краткосрочной перспективе является вероятным.

Апаршин добавил, что все вопросы безопасности страны, которые сегодня обсуждаются, должны исходить из того, что агрессия России против Украины вполне возможна.

– Япония же готовится к цунами, они же не знают, когда оно будет, но всегда готовятся к тому, чтобы последствия цунами были меньше. Вот на сегодняшний день Украина та же Япония, которая готовится к возможному цунами, – сказал помощник руководителя Офиса президента.

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Он добавил, что у Главного управления разведки есть восемь возможных сценариев касательно ситуации вокруг нашей страны.

К слову, ВСУ провели испытания ракеты реактивной системы залпового огня Ольха.