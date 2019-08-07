Україна має вести потужну підготовку до можливого посилення агресії Росії.

Помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин вважає, що Україна має вести підготовку до посилення російської агресії.

Він заявив, що має документи і цифри, які стверджують, що збройний конфлікт з РФ у короткостроковій перспективі є імовірним.

Апаршин додав, що всі питання безпеки країни, які сьогодні обговорюються, мають виходити з того, що агресія Росії проти України є цілком можливою.

– Японія ж готується до цунамі, вони ж не знають, коли воно буде, але завжди готуються до того, щоб наслідки цунамі були меншими. От на сьогодні Україна та сама Японія, яка готується до можливого цунамі, – сказав помічник керівника Офісу президента.

Читайте: Зеленський і Путін домовилися про можливу нормандську зустріч, готуються документи

Він додав, що у Головного управління розвідки є вісім можливих сценаріїв щодо безпекової ситуації навколо нашої країни.

До слова, ЗСУ провели випробування ракети реактивної системи залпового вогню Вільха.