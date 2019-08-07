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Факти / Україна

Як Японія до цунамі – Апаршин про підготовку до війни з РФ

Україна має вести потужну підготовку до можливого посилення агресії Росії.

Як Японія до цунамі – Апаршин про підготовку до війни з РФ

Помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин вважає, що Україна має вести підготовку до посилення російської агресії.

Він заявив, що має документи і цифри, які стверджують, що збройний конфлікт з РФ у короткостроковій перспективі є імовірним.

Апаршин додав, що всі питання безпеки країни, які сьогодні обговорюються, мають виходити з того, що агресія Росії проти України є цілком можливою.

– Японія ж готується до цунамі, вони ж не знають, коли воно буде, але завжди готуються до того, щоб наслідки цунамі були меншими. От на сьогодні Україна та сама Японія, яка готується до можливого цунамі, – сказав помічник керівника Офісу президента.

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Він додав, що у Головного управління розвідки є вісім можливих сценаріїв щодо безпекової ситуації навколо нашої країни.

До слова, ЗСУ провели випробування ракети реактивної системи залпового вогню Вільха.

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