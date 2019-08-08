PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Роттердам+: НАБУ сообщило о подозрении шести лицам

Детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы Роттердам +.

НАБУ

8 августа 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП при оперативной поддержки СБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению формулы Роттердам+.

Сообщено о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн убытков.

В частности, речь идет про:

  • экс-главу НКРЭКУ;
  • действующего директора ГП Оператор рынка;
  • начальника отдела НКРЭКУ;
  • руководителя управления НКРЭКУ;
  • заместителя коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевого оператора рынка теплогенерации Украины;
  • директора департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицировано как злоупотребление служебным положением. Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Читайте: Официальные похороны Роттердам+: Гройсман о запуске рынка электроэнергии

Одного из подозреваемых – экс-члена НКРЭКУ – задержали. Местонахождение еще четырех – экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассказал о преимуществах запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля.

Источник: НАБУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Досудебное расследование в отношении Насалика завершили
НАБУ проверяет достоверность заявлений Богдана о $20 млн взятки
НАБУ проводит обыски в Украэрорухе
Скрывался от следствия: задержан экс-замначальника полиции Одесщины
САП просит арестовать Головина и назначить залог в 23 млн грн: в чем его обвиняют
Можешь начинать ху***ть: НАБУ опубликовала разговоры судей ОАСК
Экс-руководителю полиции Одесской области Головину объявили подозрение
НАБУ задержала экс-руководителя полиции Одесской области Головина
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка