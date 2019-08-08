Детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы Роттердам +.
8 августа 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП при оперативной поддержки СБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению формулы Роттердам+.
Сообщено о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн убытков.
В частности, речь идет про:
- экс-главу НКРЭКУ;
- действующего директора ГП Оператор рынка;
- начальника отдела НКРЭКУ;
- руководителя управления НКРЭКУ;
- заместителя коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевого оператора рынка теплогенерации Украины;
- директора департамента одной из компаний указанной группы.
Действия всех шести человек квалифицировано как злоупотребление служебным положением. Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.
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Одного из подозреваемых – экс-члена НКРЭКУ – задержали. Местонахождение еще четырех – экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно.
Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассказал о преимуществах запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля.