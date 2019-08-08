Детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы Роттердам +.

8 августа 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП при оперативной поддержки СБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению формулы Роттердам+.

Сообщено о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн убытков.

В частности, речь идет про:

экс-главу НКРЭКУ;

действующего директора ГП Оператор рынка;

начальника отдела НКРЭКУ;

руководителя управления НКРЭКУ;

заместителя коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевого оператора рынка теплогенерации Украины;

директора департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицировано как злоупотребление служебным положением. Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

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Одного из подозреваемых – экс-члена НКРЭКУ – задержали. Местонахождение еще четырех – экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассказал о преимуществах запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля.