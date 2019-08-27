Перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться 29 серпня.

Глава підготовчої депутатської групи з підготовки першого засідання Верховної Ради IX скликання Дмитро Разумков заявив, що перше засідання парламенту відбудеться 29 серпня.

Таке рішення за пропозицією партії Слуга народу на засіданні 9 серпня ухвалила підготовча група депутатів.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Богдан висловлював сумніви, що перше засідання парламенту відбудеться до 1 вересня – через судові процеси.

А представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив 6 серпня, що перше засідання Верховної Ради IX скликання має відбутися 3 вересня.

До речі, перше засідання Верховної Ради відкриє народний депутат від Опозиційної платформи — За життя Юлій Іоффе.