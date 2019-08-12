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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Хлеб и крупы подорожают: когда и на сколько

До конца осени 2019 года подорожание хлеба, муки и круп может составить около 15%.

Хліб

Члены Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) прогнозируют значительный рост цен на хлеб и крупы до конца ноября.

– По хлебобулочным изделиям наблюдается ежемесячный рост на 1,5-2%. Хлебопеки планово поднимают рентабельность социально значимых сортов хлеба, – отметил директор ЭДК Олег Пендзин.

Заместитель гендиректора Украинской агарной конфедерации (УАК) Наталья Зарицкая прогнозирует осенний рост цен на хлеб на 15%.

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По ее словам, осенью батон может подорожать до 16 грн (на 2 грн), мука высшего сорта – до 17-18 грн (на 2,5 грн), а макароны – до 15 грн (на 1,9 грн).

– Крупы отставать не будут. Так, гречка может подскочить в цене на 20%, ведь объемы посевов сократились, – отметила эксперт.

Ранее эксперты прогнозировали рост цен на хлеб, мучные изделия и гречку до конца года.

Источник: Главред

Фото: Pixabay

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