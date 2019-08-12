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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Хліб та крупи подорожчають: коли і на скільки

До кінця осені 2019 року подорожчання хліба, борошна і круп може скласти близько 15%.

Хліб

Члени Економічного дискусійного клубу (ЕДК) прогнозують значне зростання цін на хліб і крупи до кінця листопада.

– Щодо хлібобулочних виробів спостерігається щомісячне зростання на 1,5-2%. Пекарі планово піднімають рентабельність соціально значущих сортів хліба, – зазначив директор ЕДК Олег Пендзін.

Заступник гендиректора Української агарної конфедерації (УАК) Наталія Зарицька прогнозує осіннє зростання цін на хліб на 15%.

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За її словами, восени батон може подорожчати до 16 грн (на 2 грн), борошно вищого гатунку – до 17-18 грн (на 2,5 грн), а макарони – до 15 грн (на 1,9 грн).

– Крупи відставати не будуть. Зокрема, гречка може підскочити в ціні на 20%, адже обсяги посівів скоротилися, – зазначила експерт.

Раніше експерти прогнозували зростання цін на хліб, борошняні вироби і гречку до кінця року.

Джерело: Главред

Фото: Pixabay

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