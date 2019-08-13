Суд ув’язнив до семи років позбавлення волі чоловіка, який розбещував дитину.

В Одеській області суд засудив до семи років позбавлення волі 31-річного чоловіка, який розбещував дитину в літньому душі.

Прес-служба прокуратури в Одеській області повідомляє, що в серпні 2017 року в Овідіопільському районі злочинець прийшов до своїх знайомих, де вдома була лише їх 8-річна дочка.

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Зловмисник покликав дівчинку в літній душ і, закривши двері, приступив до розпусти.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області 63-річний чоловік зґвалтував дев’ятирічного хлопчика.