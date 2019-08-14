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Факты / Украина / Политика

Партии должны определиться по кандидатам в комитеты Рады до 19 августа

Подготовительная депутатская группа должна получить предложения по персональному составу парламентских комитетов до 19 августа.

Дмитро Разумков

Рабочие подгруппы Верховной Рады должны наработать предложения о количественном составе комитетов до 16.00 15 августа.

Рабочие подгруппы наработают предложения. После этого мы собираемся в 16.00 15 августа и поддерживаем или не поддерживаем количественный состав, названия комитетов, которые мы будем предлагать как подготовительная депутатская группа Верховной Рады IX созыва, – сказал глава подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков.

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Дмитрий Разумков также отметил, что до 10.00 19 августа подгруппы должны предоставить предложения от политических партий относительно персонального состава будущих комитетов Верховной Рады.

Уже 20 августа в 12.00 состоится заседание первой подготовительной депутатской подгруппы или непосредственно заседание депутатской группы.

К слову, ранее Дмитрий Разумков сообщил, что партия Слуга народа не получала предложений о создании коалиции.

Фото: Дмитрий Разумков

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