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Факты / Украина / Политика

Слуга народа не получала предложений о создании коалиции – Разумков

Партия Слуга народа пока не получала официальных предложений по формированию коалиции в парламенте.

разумков

Глава политической партии Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил, что к политической силе не обращались представители других партий с предложением сформировать коалицию.

Официальных предложений от наших коллег в парламенте относительно коалиции с политической партией Слуга народа пока не поступало, – сказал Разумков на брифинге после заседания подготовительной депутатской группы Рады.

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К слову, ранее Дмитрий Разумков сообщал, что переговоры о создании коалиции будут публичными, если их решат начать.

А диалог с другими политическими силами возможен, если они разделяют базовые ценности партии Слуга народа.

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