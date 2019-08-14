Партия Слуга народа пока не получала официальных предложений по формированию коалиции в парламенте.

Глава политической партии Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил, что к политической силе не обращались представители других партий с предложением сформировать коалицию.

Официальных предложений от наших коллег в парламенте относительно коалиции с политической партией Слуга народа пока не поступало, – сказал Разумков на брифинге после заседания подготовительной депутатской группы Рады.

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К слову, ранее Дмитрий Разумков сообщал, что переговоры о создании коалиции будут публичными, если их решат начать.

А диалог с другими политическими силами возможен, если они разделяют базовые ценности партии Слуга народа.