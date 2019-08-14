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Факти / Україна / Політика

Партії повинні визначитися щодо кандидатів у комітети Ради до 19 серпня

Підготовча депутатська група повинна отримати пропозиції щодо персонального складу парламентських комітетів до 19 серпня.

Дмитро Разумков

Робочі підгрупи Верховної Ради повинні напрацювати пропозиції про кількісний склад комітетів до 16.00 15 серпня.

Робочі підгрупи напрацюють пропозиції. Після цього ми збираємося о 16.00 15 серпня і підтримуємо або не підтримуємо кількісний склад, назви комітетів, які ми пропонуватимемо як підготовча депутатська група Верховної Ради IX скликання, – сказав голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков.

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Дмитро Разумков також зазначив, що до 10.00 19 серпня підгрупи повинні надати пропозиції від політичних партій щодо персонального складу майбутніх комітетів Верховної Ради.

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Вже 20 серпня о 12.00 відбудеться засідання першої підготовчої депутатської підгрупи або безпосередньо засідання депутатської групи.

До слова, раніше Дмитро Разумков повідомив, що партія Слуга народу не отримувала пропозицій про створення коаліції.

Фото: Дмитро Разумков

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