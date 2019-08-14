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Факты / Украина

Зеленский проведет переговоры с премьером Израиля 19 августа

Президент Украины Владимир Зеленский встретится премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа проведет переговоры премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Также Зеленский и Нетаньяху почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Ранее Факты ICTV писали, что Беньямин Нетаньяху планирует 18 августа прилететь в Киев на встречу с украинским президентом. Это будет первый его приезд в Украину за последние 20 лет.

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