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Факти / Україна

Зеленський проведе переговори з прем’єром Ізраїлю 19 серпня

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Биньямин Нетаньяху

Президент України Володимир Зеленський 19 серпня проведе переговори прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Також Зеленський і Нетаньягу вшанують пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру.

Раніше факти ICTV писали, що Беньямін Нетаньягу планує 18 серпня прилетіти до Києва на зустріч з українським президентом. Це буде перший його приїзд в Україну за останні 20 років.

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