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Факты / Украина / Политика

В новой Раде хотят создать 23 комитета (СПИСОК)

В Верховной Раде ІХ созыва предлагают создать 23 комитета вместо 27.

Выборы в Верховную Раду

Подготовительная депутатская группа на заседании проголосовала за решение о количестве комитетов в новой Раде.

Депутаты проголосовали за создание следующих комитетов:

1.Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
2. Комитет по вопросам бюджета.
3. Комитет по вопросам экономического развития.
4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
5. Комитет по вопросам молодежи и спорта.
6. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
7. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
8. Комитет по вопросам цифровой трансформации.
9. Комитет по вопросам правовой политики.
10. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
11. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
12. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
13. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
14. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.
15. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
16. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
17. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
18. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
19. Комитет по вопросам свободы слова.
20. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
21. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
22. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
23. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Читайте: Первое заседание новой Рады состоится 29 августа

Напомним, во время заседания подготовительной группы народные депутаты проголосовали за решение пригласить на первое торжественное заседание Верховной Рады девять межпарламентских организаций.

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