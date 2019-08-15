На первое заседание Верховной Рады ІХ созыва будут приглашены девять межпарламентских организаций, в том числе ПАСЕ.

Во время заседания подготовительной депутатской группы было проголосовано решение о приглашении на первое торжественное заседание новой Верховной Рады девяти межпарламентских организаций.

Среди них ПАСЕ, межпарламентская организация Европейского парламента, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ГУАМ и другие.

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Подготовительная депутатская группа также решила обратиться к главе Верховной Рады VIII созыва Андрею Парубию, чтобы он подписал приглашения в соответствии с регламентом.

Напомним, на предыдущем заседании подготовительной группы стало известно, что партии должны определиться по кандидатам в комитеты Рады до 19 августа.