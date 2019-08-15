У Верховній Раді ІХ скликання пропонують створити 23 комітети замість 27.

Підготовча депутатська група під час засідання проголосувала за рішення про кількість комітетів у новій Раді.

Депутати проголосували за створення таких комітетів:

1.Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

2. Комітет з питань бюджету.

3. Комітет з питань економічного розвитку.

4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

5. Комітет з питань молоді і спорту.

6. Комітет з питань освіти, науки та інновацій.

7. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин.

8. Комітет з питань цифрової трансформації.

9. Комітет з питань правової політики.

10. Комітет з питань аграрної та земельної політики.

11. Комітет з питань антикорупційної політики.

12. Комітет з питань правоохоронної діяльності.

13. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

14. Комітет з питань транспорту та інфраструктури.

15. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

16. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

17. Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

18. Комітет з питань екологічної політики та природокористування.

19. Комітет з питань свободи слова.

20. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

21. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

22. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

23. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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Нагадаємо, під час засідання підготовчої групи народні депутати проголосували за рішення запросити на перше урочисте засідання Верховної Ради дев’ять міжпарламентських організацій.