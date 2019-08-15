У Верховній Раді ІХ скликання пропонують створити 23 комітети замість 27.
Підготовча депутатська група під час засідання проголосувала за рішення про кількість комітетів у новій Раді.
Депутати проголосували за створення таких комітетів:
1.Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
2. Комітет з питань бюджету.
3. Комітет з питань економічного розвитку.
4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
5. Комітет з питань молоді і спорту.
6. Комітет з питань освіти, науки та інновацій.
7. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин.
8. Комітет з питань цифрової трансформації.
9. Комітет з питань правової політики.
10. Комітет з питань аграрної та земельної політики.
11. Комітет з питань антикорупційної політики.
12. Комітет з питань правоохоронної діяльності.
13. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
14. Комітет з питань транспорту та інфраструктури.
15. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
16. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
17. Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
18. Комітет з питань екологічної політики та природокористування.
19. Комітет з питань свободи слова.
20. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
21. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
22. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
23. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
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Нагадаємо, під час засідання підготовчої групи народні депутати проголосували за рішення запросити на перше урочисте засідання Верховної Ради дев’ять міжпарламентських організацій.