В Харьковской области правоохранители разоблачили очередной реабилитационный центр, где лечили алко- и наркозависимых.

В Харьковской области разоблачили реабилитационный центр, в котором зависимых от алкоголя и наркотиков лечили религией и издевательствами.

– Людей вылавливали на улицах или забирали из дома и привозили в этот центр против их воли. Там их заставляли подписывать договоры о якобы добровольном проживании в учреждении. Чтобы пациенты не убежали, за ними постоянно следили, а окна дома обустроили решетками, – рассказали в прокуратуре.

Среди пациентов были не только украинцы, но и иностранцы. Всего в центре было 19 человек от 27 до 65 лет. У них отбирали документы, телефоны и личные вещи.

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Пациентов лечили насилием и издевательствами, христианскими молитвами, заставляли читать Библию, хотя среди постояльцев были и мусульмане.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье Незаконное лишение свободы или похищение людей. Причастным грозит 5 лет за решеткой.

























Лечили молитвой и насилием: на Харьковщине разоблачили “реабилитационный центр” / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области россиянин продавал людей на предприятия для тяжелой работы под прикрытием реабилитационных центров.

Источник: прокуратура Харьковской области

Фото: прокуратура Харьковской области