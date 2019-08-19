Здание сгоревшей одесской гостиницы Токио Стар в документах числилось как складские помещения.

По документам, здание трамвайного депо после реконструкции превратилось не в гостиницу Токио Стар, а в склад.

– Мы подняли документы и нашли пять деклараций, которые выдавала еще государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, ликвидированная в 2014 году. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей, – заявил заместитель директора департамента ГАСИ в Одесской области Игорь Черкасов на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он объяснил, что в 2014 году инспекцию ликвидировали, а часть ее полномочий перешли департаменту ГАСИ Одесской области, а в 2016 году — управлению ГАСК Одесского горсовета.

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В период с 2014-го по 2016-й никаких заявлений о переоборудовании помещений в отель не поступало.

И эти данные могут быть поводом для еще одного уголовного производства — о правомерности выданных разрешений.

К слову, удалось установить личности шести погибших во время пожара в гостинице Токио Стар.