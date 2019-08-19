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Факты / Происшествия

Пожар в Токио Стар: среди погибших ребенок и гражданка Австралии

Среди девяти жертв пожара гостиницы Токио Стар в Одессе есть ребенок и иностранная гражданка.

Токио Стар

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что уже удалось опознать тела шестерых погибших во время пожара в гостинице Токио Стар в Одессе.

Известно, что погибли пять украинцев, среди которых ребенок, и гражданка Австралии.

Продолжаются работы по идентификации остальных жертв пожара в Одессе.

Читайте: Названы имена пострадавших от пожара в Токио Стар (СПИСОК)

Владельцу гостиницы Токио Стар Вадиму Черному сообщили о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).

Сотрудники полиции изымают учредительные документы предприятия.

К слову, во время проверок на объектах владельца гостиницы Токио Стар Вадима Черного задержали трех людей.

Источники: Думская, Интерфакс-Украина

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