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Факти / Україна / Суспільство

Готель Токіо Стар у документах фігурував як склад

Будівля згорілого одеського готелю Токіо Стар в документах значилася як складські приміщення.

Пожежа в Токіо Стар

За документами, будівля трамвайного депо після реконструкції перетворилася не на готель Токіо Стар, а на склад.

– Ми підняли документи і знайшли п’ять декларацій, які видавала ще державна інспекція архітектурно-будівельного контролю, ліквідована в 2014 році. У всіх деклараціях вказані складські приміщення, і ніде не згадується готель або місце для проживання людей, – заявив заступник директора департаменту ДАБІ в Одеській області Ігор Черкасов на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він пояснив, що у 2014 році інспекцію ліквідували, а частина її повноважень перейшли департаменту ДАБІ Одеської області, а в 2016 році – управлінню ДАБК Одеської міськради.

Читайте: Названо імена постраждалих від пожежі у Токіо Стар (СПИСОК)

У період з 2014-го до 2016-го жодних заяв щодо переобладнання приміщень на готель не надходило.

І ці дані можуть бути приводом для ще одного кримінального провадження – щодо правомірності виданих дозволів.

До слова, вдалося встановити особи шести загиблих під час пожежі у готелі Токіо Стар.

Джерело: Думская

Фото: Нацполіція

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