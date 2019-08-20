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Факты / Украина

Концерт на День независимости: на Майдане выступят мировые оперные звезды и народные артисты Украины

В Киеве на концерте на День независимости выступят пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, 18 пианистов и народные артисты Украины.

Концерт на День независимости: на Майдане выступят мировые оперные звезды и народные артисты Украины

В Киеве в Шествии Достоинства на День независимости примет участие украинская певица ONUKA. Она будет петь на торжественной части мероприятия.

Саунд-продюсер группы Евгений Филатов (The Maneken) спродюсирует музыку к одной из частей торжества.

Кроме того, в Шествии Достоинства примут участие всемирно известные оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов, оперные певицы Оксана Крамарева и Анжелина Швачка.

Специальным гостем события станет легендарный украинский композитор Мирослав Скорик.

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Концерт на День независимости: на Майдане выступят мировые оперные звезды и народные артисты Украины / 10 фотографий

Режиссер мероприятия Алан Бадоев отмечает, что был поражен талантами и способностями всех задействованных артистов.

Он обращает внимание на то, что в этом году решили отойти от масштабных декораций на Майдане. Зато центром событий решили сделать людей, их поступки и истории.

Мы отошли от идеи дорогих, масштабных декораций и специальных конструкций на Майдане, сместив акценты на людей – их поступки, истории и судьбы, о которых должна узнать вся страна. Самым дорогим на День независимости будет человек – наши талантливые соотечественники, которые приезжают со всех уголков Украины и мира для того, чтобы поздравить свою страну, – говорит Алан Бадоев.

Напомним, Шествие Достоинства на День независимости запланировано на утро 24 августа.

К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День независимости в Киеве.

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