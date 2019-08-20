У Києві на концерті на День незалежності виступлять п’ять оркестрів, українські зірки світової оперної сцени, 18 піаністів і народні артисти України.

У Києві у Ході Гідності на День незалежності візьме участь українська співачка ONUKA. Вона співатиме на урочистій частині заходу.

Саунд-продюсер гурту Євген Філатов (The Maneken) спродюсує музику до однієї з частин урочистої події.

Крім того, у Ході Гідності візьмуть участь всесвітньо відомі оперні співаки Андрій Романенко та Євген Орлов, оперні співачки Оксана Крамарева та Анжеліна Швачка.

Спеціальним гостем події стане легендарний український композитор Мирослав Скорик.

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Концерт на День незалежності: на Майдані виступлять світові оперні зірки і народні артисти України / 9 фотографий

Режисер заходу Алан Бадоєв відзначає, що був вражений талантами і здібностями всіх задіяних артистів.

Він звертає увагу на те, що цьогоріч вирішили відійти від масштабних декорацій на Майдані. Натомість центром подій вирішили зробити людей, їхні вчинки та історії.

Ми відійшли від ідеї дорогих, масштабних декорацій і спеціальних конструкцій на Майдані, змістивши акценти на людей – їхні вчинки, історії і долі, про які повинна дізнатися вся країна. Найдорожчим на День незалежності буде людина – наші талановиті співвітчизники, які приїздять з усіх куточків України та світу для того, щоб привітати свою державу, – говорить Алан Бадоєв.

Нагадаємо, Хода Гідності на День незалежності запланована на ранок 24 серпня.

До слова, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності в Києві.