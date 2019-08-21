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Факти / Україна / Політика

Розподіл комітетів Ради: Слуга народу претендує на 60% місць у кожному

Партія Слуга народу претендує на більшість місць у всіх комітетах Верховної Ради ІХ скликання.

Розподіл комітетів Ради: Слуга народу претендує на 60% місць у кожному

Віце-прем’єр-міністр і депутат від партії Європейська солідарність Іванна Климпуш-Цинцадзе опублікувала таблицю з можливим розподілом представників фракцій у комітетах парламенту.

Згідно з таблицею, партія Слуга народу планує отримати більшість місць у всіх комітетах Верховної Ради ІХ скликання.

Депутатам ОПЗЖ дістанеться від одного до трьох місць у кожному комітеті, Батьківщині та Європейській солідарності – по одному-два. Партія Голос також матиме одне-два місця.

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Також у комітетах працюватимуть від одного до п’яти позафракційних нардепів. Однак їх представників не буде в комітетах з питань євроінтеграції та свободи слова.

Раніше Факти ICTV писали, що у Верховній Раді ІХ скликання пропонують створити 23 комітети замість 27.

Фото: Dreamstime

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