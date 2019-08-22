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Факти / Україна / Політика

Слуга народу претендує на 21 комітет – Стефанчук

Партія Слуга народу хоче отримати голів у 21 з 23 профільних комітетів Верховної Ради.

Слуга народу претендує на 21 комітет – Стефанчук

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партія Слуга народу вже має розуміння щодо того, яким буде керівництво профільних комітетів у парламенті.

За його словами, Слуга народу претендує на головування у 21 з 23 комітетів.

– Те, на що ми претендуємо, ми вже визначили – це 21 комітет, якщо я не помиляюся, де ми хотіли б перебрати головування і взяти звичайних двох заступників. А щодо інших – секретар і перший заступник, ми готові передати це питання на вирішення нашим колегам, – сказав Стефанчук.

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Він додав, що зараз два або три комітети планують передати під головування інших політсил.

До слова, у партії Слуга народу заявили, що вже 29 серпня Верховна Рада почне ухвалювати результативні рішення.

Джерело: Укрінформ

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