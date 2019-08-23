В партии Слуга народа не исключают возможности подписания коалиционного соглашения в день торжественного заседания Верховной Рады 29 августа.

Новоизбранный народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев заявил, что президентская партия, вероятно, подпишет коалиционное договор на первое заседание, Рады.

– Я представляю правящую партию, и буду подписывать. Будет ли это коалиционное соглашение, или если никто не присоединится к Слуги народа, то акт или декларация, – сказал Гетьманцев, отвечая на вопрос, будет ли он 29 августа ставить свою подпись в коалиционном соглашении.

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К слову, ранее Дмитрий Разумков сообщал, что переговоры о создании коалиции будут публичными, если их решат начать.