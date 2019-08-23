У партії Слуга народу не виключають можливості підписання коаліційної угоди в день урочистого засідання Верховної Ради 29 серпня.

Новообраний народний депутат від Слуги народу Данило Гетьманцев заявив, що президентська партія, ймовірно, підпише коаліційну угоду на першому засіданні Ради.

– Я представляю правлячу партію, і буду підписувати. Чи це буде коаліційна угода, чи якщо ніхто не доєднається до Слуги народу, то акт або декларація, – сказав Гетьманцев, відповідаючи на питання, чи буде він 29 серпня ставити свій підпис в коаліційній угоді.

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До слова, раніше Дмитро Разумков повідомляв, що переговори про створення коаліції будуть публічними, якщо їх вирішать почати.