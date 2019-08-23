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Факти / Україна / Політика

Угоду про створення коаліції можуть підписати 29 серпня

У партії Слуга народу не виключають можливості підписання коаліційної угоди в день урочистого засідання Верховної Ради 29 серпня.

Угоду про створення коаліції можуть підписати 29 серпня

Новообраний народний депутат від Слуги народу Данило Гетьманцев заявив, що президентська партія, ймовірно, підпише коаліційну угоду на першому засіданні Ради.

– Я представляю правлячу партію, і буду підписувати. Чи це буде коаліційна угода, чи якщо ніхто не доєднається до Слуги народу, то акт або декларація, – сказав Гетьманцев, відповідаючи на питання, чи буде він 29 серпня ставити свій підпис в коаліційній угоді.

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До слова, раніше Дмитро Разумков повідомляв, що переговори про створення коаліції будуть публічними, якщо їх вирішать почати.

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