В Киеве во время празднования Дня независимости полиция зафиксировала несколько правонарушений.

Одно из правонарушений во время празднования Дня независимости произошло во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Мужчина залез на металлический забор, а когда полиция попросила его слезть, заявил, что у него есть граната. Однако это была ложная тревога – взрывоопасных предметов у него не нашли.

Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

– Несколько человек слезло, а один человек, предварительно в состоянии, визуально, алкогольного опьянения, отказался. И впоследствии он громко заявил, что у него есть граната, и он может ее взорвать. Были приняты меры, его сняли, и у него есть телесные повреждения при задержании. Он направлен в больницу, ему оказана помощь, – рассказал Крищенко.

Было составлено два административных протокола – за неповиновение законным требованиям полицейских и за мелкое хулиганство.

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В столице на пунктах проверки были задержаны двое граждан с веществом, похожим на каннабис.

Также был ложный звонок о минировании Майдана независимости. Относительно этого происшествия также было возбуждено уголовное производство.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как прошел День независимости в Киеве.