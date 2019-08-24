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Факты / Украина

Во время выступления Зеленского мужчина грозился подорвать гранату

В Киеве во время празднования Дня независимости полиция зафиксировала несколько правонарушений.

Во время выступления Зеленского мужчина грозился подорвать гранату

Одно из правонарушений во время празднования Дня независимости произошло во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Мужчина залез на металлический забор, а когда полиция попросила его слезть, заявил, что у него есть граната. Однако это была ложная тревога – взрывоопасных предметов у него не нашли.

Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

– Несколько человек слезло, а один человек, предварительно в состоянии, визуально, алкогольного опьянения, отказался. И впоследствии он громко заявил, что у него есть граната, и он может ее взорвать. Были приняты меры, его сняли, и у него есть телесные повреждения при задержании. Он направлен в больницу, ему оказана помощь, – рассказал Крищенко.

Было составлено два административных протокола – за неповиновение законным требованиям полицейских и за мелкое хулиганство.

Читайте: День независимости Украины: как проходят празднования по всей стране

В столице на пунктах проверки были задержаны двое граждан с веществом, похожим на каннабис.

Также был ложный звонок о минировании Майдана независимости. Относительно этого происшествия также было возбуждено уголовное производство.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как прошел День независимости в Киеве.

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