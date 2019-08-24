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Факти / Україна

Під час виступу Зеленського чоловік погрожував підірвати гранату

У Києві під час святкування Дня незалежності поліцією було зафіксовано декілька правопорушень.

Під час виступу Зеленського чоловік погрожував підірвати гранату

Одне з правопорушень на День незалежності сталося під час виступу президента України Володимира Зеленського у Києві.

Чоловік заліз на металевий паркан, а коли поліція попросила його злізти, заявив, що в нього є граната. Проте це була хибна тривога – вибуховонебезпечних предметів у нього не знайшли.

Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

– Кілька людей злізло, а одна людина, попередньо в стані, візуально, алкогольного сп’яніння, відмовилася. І згодом він гучно заявив, що в нього є граната, і він може її підірвати. Було вжито заходів, його зняли, і в нього є тілесні ушкодження при затриманні. Його направлено в лікарню і надано допомогу, – розповів Крищенко.

Щодо нього складено два адміністративні протоколи – за непокору законним вимогам поліцейських і за дрібне хуліганство.

Читайте: День незалежності України: як проходять святкування по всій країні

У столиці на пунктах перевірки було затримано двох осіб з речовиною, схожою на канабіс.

Також був хибний дзвінок про замінування Майдану незалежності. Щодо цього було порушено кримінальне провадження.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як пройшов День незалежності у Києві.

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