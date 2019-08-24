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Факты / Украина

Сколько людей праздновали День независимости на Майдане

В Киеве на праздничных мероприятиях по случаю Дня независимости собралось около 50 тысяч человек.

Сколько людей праздновали День независимости на Майдане

На Майдане на праздновании Дня независимости собралось 50 тысяч человек.

Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

– В настоящее время основные мероприятия закончились. В шествии участвовали примерно 12 тыс. участников, по маршруту движения было около 20 тыс. человек, а уже на Майдане Независимости всего собралось около 50 тыс. граждан, – сообщил Крищенко.

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По словам волонтера Мирослава Гай, в Марше защитников в Киеве приняли участие 50 тысяч человек.

– Нас было на Марше защитников 50 тысяч. Это просто гигантское количество. Я такого еще не видел, – сказал Гай.

Полиция не допустила серьезных нарушений во время мероприятий.

Напомним, что Факты ICTV cледят за празднованием Дня независимости онлайн.

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