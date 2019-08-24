У Києві на святкових заходах з нагоди Дня незалежності зібралося близько 50 тисяч осіб.

На Майдані на святкуванні Дня незалежності зібралося 50 тисяч осіб.

Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

– Зараз основні заходи закінчилися. У ході брали участь приблизно 12 тис. учасників, за маршрутом руху було близько 20 тис. осіб, а вже на Майдані незалежності зібралося близько 50 тис. громадян, – повідомив Крищенко.

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За словами волонтера Мирослава Гая, у Марші захисників у Києві взяли участь 50 тисяч осіб.

– Нас було на Марші захисників 50 тисяч. Це просто гігантська кількість. Я такого ще не бачив, – сказав Гай.

Поліція не допустила серйозних порушень під час заходів.

Нагадаємо, що Факти ICTV cлідкувати за святкуванням Дня незалежності онлайн.