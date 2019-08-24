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Факти / Україна

Скільки людей святкували День незалежності на Майдані

У Києві на святкових заходах з нагоди Дня незалежності зібралося близько 50 тисяч осіб.

Скільки людей святкували День незалежності на Майдані

На Майдані на святкуванні Дня незалежності зібралося 50 тисяч осіб.

Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

– Зараз основні заходи закінчилися. У ході брали участь приблизно 12 тис. учасників, за маршрутом руху було близько 20 тис. осіб, а вже на Майдані незалежності зібралося близько 50 тис. громадян, – повідомив Крищенко.

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За словами волонтера Мирослава Гая, у Марші захисників у Києві взяли участь 50 тисяч осіб.

– Нас було на Марші захисників 50 тисяч. Це просто гігантська кількість. Я такого ще не бачив, – сказав Гай.

Поліція не допустила серйозних порушень під час заходів.

Нагадаємо, що Факти ICTV cлідкувати за святкуванням Дня незалежності онлайн.

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