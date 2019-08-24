День независимости во Львове пройдет с плотным графиком различных мероприятий. Факты ICTV предлагают ознакомиться с программой событий на патриотические выходные.

День независимости во Львове будет полон событиями. Ежегодно во Львове на День независимости проходит множество событий. Парады, флешмобы, концерты и многое другое.

Вам даже не придется искать локацию, стоит просто выйти в центр города и вы точно попадете на какое-то зрелище.

День независимости во Львове 2019

19-25 августа. Международный фестиваль короткометражных фильмов Wiz-Art. Если вы любитель короткого метра, то это событие действительно идеальное для вас. Ежегодно организаторы определяют конкретную тему и режиссеры со всего мира соревнуются за первенство.

На фестивале представят более 100 работ, каждая из которых достойна внимания.

В течение дня в центре Львова будет проходить Международный фестиваль Етновир. Это самый большой фольклорный фестиваль страны, где будут выступления ансамблей, показ народных костюмов, вечера дружбы и танцевальные мастер-классы от гостей из разных уголков мира.

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24 августа с 10.00 до 19.00 установления рекорда в медвежьем приюте Домажир по адресу: ул. Медвежий край, 1, с. Жорниска, 25 км от Львова.

Цена: для взрослых – 70 грн, для студентов – 50 грн, для детей – 35 грн. Дополнительно оплачивается экскурсия.

Организаторы планируют установить рекорд: в один день и время собрать более 500 человек с фамилиями Ведмедь, Медведь и однокоренными со всей Украины.

13.00 Арбузный фестиваль в парке культуры и отдыха на улице Болгарской 4.

Цена: 1 арбуз. Будет яркий праздник красок холле, развлечения для всей семьи, фудкорт, розыгрыши и подарки.

17.00. Концерт Шуберт на двоих в львовском органном зале на улице Бандеры 8.

Цена: 50-150 грн. Сонатные циклы Шуберта – три сонаты для скрипки и фортепиано в исполнении известных в Украине и за ее пределами профессионалов Ореста Смовж и Даниила Саенко.

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19.00. Концерт ONUKA на!FESTrepublic, улица Старознесенская 24-26.

Цена: 400 гривен. Это будет презентация уникального шоу от известного музыканта Евгения Филатова из группы The Maneken и Наты Жижченко из группы ONUKA.

19.00. Вивальди на органе в львовском органном зале на улице Бандеры 8.

Цена: 50-150 грн. Концерт музыки Вивальди в исполнении органистки Надежды Величко.

20.00. Концерт Олега Винника на стадионе Арена Львов на улице Стрыйской 199.

Цена: 400-750 грн. Певец представит новую концертную программу под названием Роксолана, которая состоит из уже известных хитов исполнителя и совершенно новых авторских композиций.

К слову, Факты ICTV проведут прямую трансляцию мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины.