День незалежності у Львові пройде зі щільним графіком різних заходів. Факти ICTV пропонують ознайомитися з програмою подій на патріотичні вихідні.

День незалежності у Львові буде сповнений подіями. Щороку у Львові на День незалежності проходить безліч подій. Паради, флешмоби, концерти та багато іншого.

Вам навіть не доведеться шукати локацію, варто просто вийти у центр міста і ви точно втрапите на якесь видовище.

День Незалежності у Львові 2019

19-25 серпня. Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art. Якщо ви любитель короткого метру, то ця подія справді ідеальна для вас. Щороку організатори визначають конкретну тему і режисери з усього світу змагаються за першість.

На фестивалі представлять більше 100 робіт, кожна з яких варта уваги.

Протягом дня у центрі Львова проходитиме Міжнародний фольклорний фестиваль Етновир. Це найбільший фольклорний фестиваль країни, де будуть виступи ансамблів, показ народних костюмів, вечори дружби й танцювальні майстер-класи від гостей з різних куточків світу.

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24 серпня з 10.00 до 19.00 встановлення рекорду у ведмежому притулку Домажир за адресою: вул. Ведмежий край, 1, с. Жорниська, 25 км від Львова.

Ціна: для дорослих – 70 грн, для студентів – 50 грн, для дітей – 35 грн. Додатково оплачується екскурсія.

Організатори планують встановити рекорд: в один день та час зібрати понад 500 людей з прізвищами Ведмідь, Медвідь і спільнокореневими з усієї України.

13.00 Кавуновий фестиваль в парку культури та відпочинку на вулиці Болгарській 4.

Ціна: 1 кавун. Буде яскраве свято фарб холі, розваги для всієї сім’ї, фудкорт, розіграші та подарунки.

17.00. Концерт Шуберт на двох у львівському органному залі на вулиці Бандери 8.

Ціна: 50-150 грн. Сонатні цикли Шуберта – три сонати для скрипки та фортепіано у виконанні відомих в Україні та за її межами професіоналів Ореста Смовжа та Данила Саєнка.

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19.00. Концерт ONUKA на !FESTrepublic, вулиця Старознесенська 24-26.

Ціна: 400 гривень. Це буде презентація унікального шоу від відомого музиканта Євгена Філатова з гурту The Maneken та Нати Жижченко з гурту ONUKA.

19.00. Вівальді на органі у львівському органному залі на вулиці Бандери 8.

Ціна: 50-150 грн. Концерт музики Вівальді у виконанні органістки Надії Величко.

20.00. Концерт Олега Винника на стадіоні Арена Львів на вулиці Стрийській 199.

Ціна: 400-750 грн. Співак представить нову концертну програму під назвою Роксолана, яка складається з уже відомих хітів виконавця та абсолютно нових авторських композицій.

До слова, Факти ICTV проведуть пряму трансляцію заходів до Дня незалежності України.