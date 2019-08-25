Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами шахтеров по случаю их профессионального праздника.

Владимир Зеленский подписал указ № 624/2019 о награждении государственными наградами горняков ко Дню шахтера.

– За весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм, – говорится в указе.

Один шахтер была награжден орденом За заслуги II степени, еще четверо получили ордена За заслуги III степени. Трое были награждены орденом княгини Ольги III степени.

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16 человек получили ордена За доблестный шахтерский труд III степени и 13 человек были награждены медалями За труд и доблесть.

Также указом одному человеку было присвоено почетное звание Заслуженный горняк Украины, еще 16 человек получили звание Заслуженный шахтер Украины.

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