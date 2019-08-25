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Факти / Україна

День шахтаря: Зеленський відзначив гірників державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами шахтарів з нагоди їх професійного свята.

День шахтаря: Зеленський відзначив гірників державними нагородами

Володимир Зеленський підписав указ № 624/2019 про нагородження державними нагородами гірників до Дня шахтаря.

– За вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високий професіоналізм, – йдеться в указі.

Один шахтар був нагороджений орденом За заслуги II ступеня, ще четверо отримали ордени За заслуги III ступеня. Троє були нагороджені орденом княгині Ольги III ступеня.

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16 осіб отримали ордени За доблесну шахтарську працю ІІІ ступеня та 13 осіб були нагороджені медалями За працю та звитягу.

Також указом одній людині було присвоєно почесне звання Заслужений гірник України, ще 16 осіб отримали звання Заслужений шахтар України.

Раніше Факти ICTV зібрали найкращі привітання до Дня шахтаря.

Джерело: Офіс Президента

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