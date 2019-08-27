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Факты / Украина

В Украину вернулась Раиса Богатырева – ее задержали в аэропорту Киев

Экс-министр здравоохранения времен Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и была задержана полицией.

В Украину вернулась Раиса Богатырева – ее задержали в аэропорту Киев

Экс-министра здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича Раису Богатыреву задержали украинские полицейские, когда она вернулась в страну 27 августа.

Богатыреву задержали в аэропорту Жуляны, сообщают источники.

По данным на сайте МВД, суд дал разрешение на содержание под стражей.

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Как известно, Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Она скрывалась от следствия почти 5 лет.

Напомним, беглый президент Виктор Янукович, осужденный к 13 годам за госизмену, надеется вернуться в Украину.

Источник: Интерфакс-Украина

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