Екс-міністр охорони здоров’я часів Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася до України і була затримана поліцією.
Екс-міністра охорони здоров’я України часів президента-втікача Віктора Януковича Раїсу Богатирьову затримали українські поліцейські, коли вона повернулася до країни 27 серпня.
Богатирьову затримали в аеропорту Жуляни, повідомляють джерела.
За даними на сайті МВС, суд надав дозвіл на тримання під вартою.
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Як відомо, Богатирьова в Україні підозрюється у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
Вона переховувалася від слідства майже 5 років.
Нагадаємо, президент-втікач Віктор Янукович, засуджений до 13 років за держзраду, сподівається повернутися в Україну.