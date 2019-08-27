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Факти / Україна

В Україну повернулася Раїса Богатирьова – її затримали в аеропорту Київ

Екс-міністр охорони здоров’я часів Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася до України і була затримана поліцією.

В Україну повернулася Раїса Богатирьова – її затримали в аеропорту Київ

Екс-міністра охорони здоров’я України часів президента-втікача Віктора Януковича Раїсу Богатирьову затримали українські поліцейські, коли вона повернулася до країни 27 серпня.

Богатирьову затримали в аеропорту Жуляни, повідомляють джерела.

За даними на сайті МВС, суд надав дозвіл на тримання під вартою.

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Як відомо, Богатирьова в Україні підозрюється у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Вона переховувалася від слідства майже 5 років.

Нагадаємо, президент-втікач Віктор Янукович, засуджений до 13 років за держзраду, сподівається повернутися в Україну.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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