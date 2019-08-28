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Факты / Украина / Политика

Первое заседание Верховной Рады IX созыва – в повестке дня 27 вопросов

Формирование Кабмина, смена главы СБУ и увольнение генпрокурора – главные вопросы первого дня работы новой Верховной Рады.

Верховна Рада

Депутатская группа утвердила повестку дня первой сессии Верховной Рады IX созыва.

Какие вопросы рассмотрит парламент 29 августа:

  • Формирование временного президиума первой сессии.
  • Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабмина перед новой Радой.
  • Создание депутатских фракций и групп.
  • Вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).
    Избрание счетной комиссии парламента, председателя, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады.
  • Внеочередное послание президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.

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  • Рассмотрение законопроекта о неприкосновенности народных депутатов.
    Назначение премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, формирование состава Кабмина.
  • Согласование состава парламентских комитетов.
  • Увольнение главы Службы безопасности Украины и назначение нового руководителя ведомства.
  • Вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора и назначении нового.

В целом в повестке дня 27 вопросов.

  • Перше засідання Верховної Ради IX скликання
  • Перше засідання Верховної Ради IX скликання
  • Перше засідання Верховної Ради IX скликання
  • Перше засідання Верховної Ради IX скликання
Первое заседание Верховной Рады IX созыва – в повестке дня 27 вопросов / 2 фотографии

Фактах ICTV 29 августа будут вести онлайн-трансляцию первого заседания Верховной Рады IX созыва.

Фото: УП

Источник: Украинская правда

Фото: Dreamstime

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