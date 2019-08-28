Август, 28 в 20:17

Первое заседание Верховной Рады IX созыва – в повестке дня 27 вопросов

Формирование Кабмина, смена главы СБУ и увольнение генпрокурора – главные вопросы первого дня работы новой Верховной Рады. Депутатская группа утвердила повестку дня первой сессии Верховной Рады IX созыва. Какие вопросы рассмотрит парламент 29 августа: Формирование временного президиума первой сессии.

Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабмина перед новой Радой.

Создание депутатских фракций и групп.

Вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).

Избрание счетной комиссии парламента, председателя, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады.

Избрание счетной комиссии парламента, председателя, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады. Внеочередное послание президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины. Читайте: Схема размещения депутатских фракций в сессионном зале Верховной Рады утверждена Рассмотрение законопроекта о неприкосновенности народных депутатов.

Назначение премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, формирование состава Кабмина.

Назначение премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, формирование состава Кабмина. Согласование состава парламентских комитетов.

Увольнение главы Службы безопасности Украины и назначение нового руководителя ведомства.

Вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора и назначении нового. В целом в повестке дня 27 вопросов.



Первое заседание Верховной Рады IX созыва – в повестке дня 27 вопросов / 2 фотографии Фактах ICTV 29 августа будут вести онлайн-трансляцию первого заседания Верховной Рады IX созыва. Фото: УП

Источник: Украинская правда

Фото: Dreamstime

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==

PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+