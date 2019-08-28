Формирование Кабмина, смена главы СБУ и увольнение генпрокурора – главные вопросы первого дня работы новой Верховной Рады.
Депутатская группа утвердила повестку дня первой сессии Верховной Рады IX созыва.
Какие вопросы рассмотрит парламент 29 августа:
- Формирование временного президиума первой сессии.
- Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабмина перед новой Радой.
- Создание депутатских фракций и групп.
- Вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).
Избрание счетной комиссии парламента, председателя, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады.
- Внеочередное послание президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.
Читайте: Схема размещения депутатских фракций в сессионном зале Верховной Рады утверждена
- Рассмотрение законопроекта о неприкосновенности народных депутатов.
Назначение премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, формирование состава Кабмина.
- Согласование состава парламентских комитетов.
- Увольнение главы Службы безопасности Украины и назначение нового руководителя ведомства.
- Вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора и назначении нового.
В целом в повестке дня 27 вопросов.
Первое заседание Верховной Рады IX созыва – в повестке дня 27 вопросов / 2 фотографии
Фактах ICTV 29 августа будут вести онлайн-трансляцию первого заседания Верховной Рады IX созыва.
Фото: УП