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Факти / Україна / Політика

Перше засідання Верховної Ради IX скликання – на порядку денному 27 питань

Формування Кабміну, зміна глави СБУ та звільнення генпрокурора – головні питання першого дня роботи нової Верховної Ради.

Верховна Рада

Депутатська група затвердила порядок денний першої сесії Верховної Ради IX скликання.

Які питання розгляне парламент 29 серпня:

  • Формування тимчасової президії першої сесії.
  • Володимир Гройсман оголосить про складання повноважень Кабміну перед новою Радою.
  • Створення депутатських фракцій та груп.
  • Питання щодо коаліції депутатських фракцій (депутатської фракції, яка має права коаліції).
  • Обрання лічильної комісії парламенту, голови, першого заступника та заступника голови Верховної Ради.
  • Позачергове послання президента Володимира Зеленського про внутрішнє та зовнішнє становище України.

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  • Розгляд законопроекту про недоторканність народних депутатів.
  • Призначення прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ, формування складу Кабміну.
  • Узгодження складу парламентських комітетів.
  • Звільнення голови Служби безпеки України та призначення нового керівника відомства.
  • Питання про надання згоди на звільнення з посади президентом генерального прокурора і призначення нового.

Загалом у порядку денному 27 питань.

  • Перше засідання Верховної Ради IX скликання
  • Перше засідання Верховної Ради IX скликання
  • Перше засідання Верховної Ради IX скликання
  • Перше засідання Верховної Ради IX скликання
Перше засідання Верховної Ради IX скликання – на порядку денному 27 питань / 2 фотографии

Фактах ICTV 29 серпня вестимуть онлайн-трансляцію першого засідання Верховної Ради IX скликання.

Фото: УП

Джерело: Українська правда

Фото: Dreamstime

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