Формування Кабміну, зміна глави СБУ та звільнення генпрокурора – головні питання першого дня роботи нової Верховної Ради.
Депутатська група затвердила порядок денний першої сесії Верховної Ради IX скликання.
Які питання розгляне парламент 29 серпня:
- Формування тимчасової президії першої сесії.
- Володимир Гройсман оголосить про складання повноважень Кабміну перед новою Радою.
- Створення депутатських фракцій та груп.
- Питання щодо коаліції депутатських фракцій (депутатської фракції, яка має права коаліції).
- Обрання лічильної комісії парламенту, голови, першого заступника та заступника голови Верховної Ради.
- Позачергове послання президента Володимира Зеленського про внутрішнє та зовнішнє становище України.
Читайте: Схема розміщення депутатських фракцій у сесійній залі Верховної Ради затверджена
- Розгляд законопроекту про недоторканність народних депутатів.
- Призначення прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ, формування складу Кабміну.
- Узгодження складу парламентських комітетів.
- Звільнення голови Служби безпеки України та призначення нового керівника відомства.
- Питання про надання згоди на звільнення з посади президентом генерального прокурора і призначення нового.
Загалом у порядку денному 27 питань.
Перше засідання Верховної Ради IX скликання – на порядку денному 27 питань / 2 фотографии
Фактах ICTV 29 серпня вестимуть онлайн-трансляцію першого засідання Верховної Ради IX скликання.
Фото: УП