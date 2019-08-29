Подготовительная депутатская группа утвердила схему размещения народных депутатов в зале заседаний Верховной Рады IX созыва.

Представители фракции Слуга народа заняли 251 место, которые расположились в первых девяти рядах перед трибуной и президиумом, но одиннадцать нардепов займут места между парламентариями из фракций Европейская солидарность и Голос в десятом и тринадцатом рядах.

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Голос (17), Батькивщина (26), депутаты-мажоритарщики (36) сядуть в центральной части зала на десятом – шестнадцатом рядах.

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На флангах разместились члены фракций Европейская солидарность (27) и Оппозиционная платформа – За жизнь (43).

Также Разумков объявил о создании депутатской группы За будущее в составе 23 парламентариев.

Также глава подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков рассказал о плане работы новой Рады во время первого заседания.