PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Верховная рада ІХ созыва собралась на первое заседание (ОНЛАЙН)

Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа. Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию самых важных событий, которые происходят в новом парламенте.

С начала С конца
Прямая трансляция
10:46 - 29 августа

Дмитрий Разумков получил удостоверение народного депутата:

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:36 - 29 августа

Вновь очереди – депутаты подписывают присягу:

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:25 - 29 августа

Теперь народные депутаты до 13.00 должны подписать присягу и передать ее представителям аппарата Верховной Рады.

Спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий объявил торжественное заседание Верховной Рады закрытым.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:19 - 29 августа

Юлий Иоффе зачитывает присягу.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:18 - 29 августа

За заседании присутствуют президент Украины Владимир Зеленский и экс-министры.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:09 - 29 августа

Торжественное заседание Верховной Рады IX созыва началось.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:07 - 29 августа

Тем временем возле Верховной Рады митингуют селяне:

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:59 - 29 августа

Торжественное заседание Верховной Рады IX созыва начнется в 10.00.

Представители СМИ все еще продолжают заходить в здание парламента, часть журналистов все еще остается на улице из-за длинной очереди.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:19 - 29 августа

Картина утра. Очередь из нардепов в парламент:

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:17 - 29 августа

К Верховной Раде пришел народный депутат Юрий Корявченков:

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка