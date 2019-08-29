PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Верховная рада ІХ созыва собралась на первое заседание (ОНЛАЙН)
Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа. Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию самых важных событий, которые происходят в новом парламенте.
0 новых сообщений
С начала
С конца
Прямая трансляция
10:46
-
29 августа
Дмитрий Разумков получил удостоверение народного депутата:
10:36
-
29 августа
Вновь очереди – депутаты подписывают присягу:
10:25
-
29 августа
Теперь народные депутаты до 13.00 должны подписать присягу и передать ее представителям аппарата Верховной Рады.
Спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий объявил торжественное заседание Верховной Рады закрытым.
10:19
-
29 августа
Юлий Иоффе зачитывает присягу.
10:18
-
29 августа
За заседании присутствуют президент Украины Владимир Зеленский и экс-министры.
10:09
-
29 августа
Торжественное заседание Верховной Рады IX созыва началось.
10:07
-
29 августа
Тем временем возле Верховной Рады митингуют селяне:
09:59
-
29 августа
Торжественное заседание Верховной Рады IX созыва начнется в 10.00.
Представители СМИ все еще продолжают заходить в здание парламента, часть журналистов все еще остается на улице из-за длинной очереди.
09:19
-
29 августа
Картина утра. Очередь из нардепов в парламент:
Вверх
Вверх
Следующий материал
09:17
-
29 августа
К Верховной Раде пришел народный депутат Юрий Корявченков:
X