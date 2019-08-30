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Факты / Украина / Политика

1,8 млн дохода и съемное жилье: декларация премьера Гончарука

Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук задекларировал 1 млн 851 тыс. грн дохода за 2018.

1,8 млн дохода и съемное жилье: декларация премьера Гончарука

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук задекларировал за 2018 год 1 млн 851 тыс. грн дохода.

Из них “доход от занятия предпринимательской деятельностью” главы Кабмина составил 1 млн 789 тыс. 972 грн. Еще 60 тыс. 772 грн Гончарук получил как зарплату в общественной организации Офис эффективного регулирования, говорится в его декларации.

На банковских счетах новый премьер держит 158 тыс. 361 грн, 84 тыс. долларов и 36 тыс. евро, и еще 100 тыс. грн хранит наличными.

Читайте: Что известно об Алексее Гончаруке – новом премьер-министре Украины

Согласно декларации, Гончарук не владеет никакой недвижимостью, квартиру в Киеве арендует, а зарегистрирован в квартире брата в Чернигове.

Глава Кабмина является владельцем авто Jaguar X-Type 2007 года.

К слову, новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал главные задачи правительства.

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