Новопризначений прем’єр-міністр України Олексій Гончарук задекларував 1 млн 851 тис. грн доходу за 2018 рік.

Новий прем’єр-міністр України Олексій Гончарук задекларував за 2018 рік 1 млн 851 тис. грн доходу.

Із них “дохід від зайняття підприємницькою діяльністю” очільника Кабміну склав 1 млн 789 тис. 972 грн. Ще 60 тис. 772 грн Гончарук отримав як зарплатню у громадській організації Офіс ефективного регулювання, йдеться у його декларації.

На банківських рахунках новий прем’єр тримає 158 тис. 361 грн, 84 тис. доларів та 36 тис. євро, та ще 100 тис. грн зберігає готівкою.

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Згідно з декларацією, Гончарук не володіє жодною нерухомістю, квартиру в Києві орендує, а зареєстрований у квартирі брата в Чернігові.

Очільник Кабміну є власником авто Jaguar X-Type 2007 року.

До слова, новий прем’єр-міністр України Олексій Гончарук назвав головні завдання уряду.