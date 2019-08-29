Главной задачей нового правительства будет экономический рост Украины.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новое правительство должно обеспечить экономический рост Украины не на 2-3%, а по меньшей мере на 5-7% ежегодно.

По его словам, для этого нужно снизить кредитные ставки, обеспечить независимость Нацбанка, сделать дешевые ресурсы, изменить отношение мира к Украине.

Гончарук также пообещал, что его правительство не будет красть.

– Мы до сих пор не справились с тем, что кто-то приходит к власти для того, чтобы что-то “пилить”. Этому надо положить конец, и мы это сделаем, – сказал премьер-министр.

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Кроме того, он сказал о том, что на энергорынках обеспечат конкурентоспособность и люди увидят, как суммы в платежках начнут уменьшаться.

Допускается и возможность проведения переговоров о реструктуризации для усовершенствования долговой политики Украины.

Диалог могут начать и с НБУ, но не влиять на его независимость. С Нацбанком планируют говорить о снижении ставок.

К слову, главой Верховной Рады Украины избрали Дмитрия Разумкова.