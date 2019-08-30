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Факты / Украина

Премьер Гончарук объявил о первых шагах нового Кабмина

Правительство планирует добиться долгосрочного контракта на транзит газа и увеличить финансирование для строительства дорог.

Премьер Гончарук объявил о первых шагах нового Кабмина

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что у правительства уже есть задачи на ближайшее время.

По его словам, Украина хочет получить долгосрочный контракт по транзиту российского газа и уже готовится позиция, которая будет представлена во время трехсторонних переговоров.

Кроме того, Кабмин планирует увеличить финансирование на строительство дорог.

– Мы ожидаем, что каждый год мы будем значительно увеличивать финансирование на строительство дорог. Дополнительные средства мы планируем получить благодаря наведению порядка с уплатой акцизов – нужно убрать “тень” из рынка горюче-смазочных материалов, – сказал Гончарук.

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Гончарук сказал о том, что хотел бы увидеть большую приватизацию государственных и коммунальных предприятий. В ее рамках также планируют разделить Укрзализныцю на трех операторов, один из которых будет оставаться в государственной собственности.

Не останется без внимания и контрабанда. Премьер-министр считает, что ее можно победить до конца 2019 года.

Глава правительства добавил, что через месяц представят программу деятельности Кабинета министров, в которой будет набор критериев эффективности. Их невыполнение министрами повлечет вопрос об их отставке.

Напомним, состав Кабинета министров был утвержден во время первого заседания Верховной Рады IX созыва.

Источник: Интерфакс-Украина

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