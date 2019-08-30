Уряд планує домогтися довгострокового контракту на транзит газу і збільшити фінансування для будівництва доріг.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в уряду вже є завдання на найближчий час.

За його словами, Україна хоче отримати довгостроковий контракт з транзиту російського газу і вже готується позиція, яка буде представлена ​​під час тристоронніх переговорів.

Крім того, Кабмін планує збільшити фінансування на будівництво доріг.

– Ми очікуємо, що кожного року ми значно збільшуватимемо фінансування на будівництво доріг. Додаткові кошти ми плануємо отримати завдяки наведенню порядку зі сплатою акцизів – потрібно прибрати “тінь” з ринку паливно-мастильних матеріалів, – сказав Гончарук.

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Гончарук сказав про те, що хотів би побачити велику приватизацію державних і комунальних підприємств. В її рамках також планують розділити Укрзалізницю на трьох операторів, один з яких залишатиметься у державній власності.

Не залишиться без уваги і контрабанда. Прем’єр-міністр вважає, що її можна перемогти до кінця 2019 року.

Глава уряду додав, що через місяць представлять програму діяльності Кабінету міністрів, в якій буде набір критеріїв ефективності. Через Їх невиконання міністрами порушуватимуть питання про їхню відставку.

Нагадаємо, склад Кабінету міністрів був затверджений під час першого засідання Верховної Ради IX скликання.