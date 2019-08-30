PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Прем’єр Гончарук оголосив про перші кроки нового Кабміну

Уряд планує домогтися довгострокового контракту на транзит газу і збільшити фінансування для будівництва доріг.

Прем’єр Гончарук оголосив про перші кроки нового Кабміну

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в уряду вже є завдання на найближчий час.

За його словами, Україна хоче отримати довгостроковий контракт з транзиту російського газу і вже готується позиція, яка буде представлена ​​під час тристоронніх переговорів.

Крім того, Кабмін планує збільшити фінансування на будівництво доріг.

– Ми очікуємо, що кожного року ми значно збільшуватимемо фінансування на будівництво доріг. Додаткові кошти ми плануємо отримати завдяки наведенню порядку зі сплатою акцизів – потрібно прибрати “тінь” з ринку паливно-мастильних матеріалів, – сказав Гончарук.

Читайте: Перепис населення України проведуть раніше. Гончарук назвав нову дату

Гончарук сказав про те, що хотів би побачити велику приватизацію державних і комунальних підприємств. В її рамках також планують розділити Укрзалізницю на трьох операторів, один з яких залишатиметься у державній власності.

Не залишиться без уваги і контрабанда. Прем’єр-міністр вважає, що її можна перемогти до кінця 2019 року.

Глава уряду додав, що через місяць представлять програму діяльності Кабінету міністрів, в якій буде набір критеріїв ефективності. Через Їх невиконання міністрами порушуватимуть питання про їхню відставку.

Нагадаємо, склад Кабінету міністрів був затверджений під час першого засідання Верховної Ради IX скликання.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Верховна Рада
Як нардепи голосували за склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК)
Перепис населення України проведуть раніше. Гончарук назвав нову дату
Перепис населення України проведуть раніше. Гончарук назвав нову дату
Альона Бабак
Альона Бабак – що відомо про нового міністра розвитку громад та територій
1,8 млн доходу та орендоване житло: декларація прем’єра Гончарука
1,8 млн доходу та орендоване житло: декларація прем’єра Гончарука
З корабля на бал: нові міністри вирушили з Ради на перше засідання Кабміну
З корабля на бал: нові міністри вирушили з Ради на перше засідання Кабміну
Знову голова МВС: 10 фактів про Арсена Авакова
Знову голова МВС: 10 фактів про Арсена Авакова
Олексій Гончарук
Що відомо про Олексія Гончарука – нового прем’єр-міністра України
У Раду внесли 37 першочергових законопроектів
У Раду внесли 37 першочергових законопроектів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка