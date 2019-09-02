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Факты / Украина / Общество

Оценки – не главное! Зеленский дал семь советов первоклашкам

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем знаний всех школьников, родителей и учителей, а также дал несколько советов детям, которые впервые переступили школьный порог.

Оценки – не главное! Зеленский дал семь советов первоклашкам

Владимир Зеленский, обращаясь к первоклашкам, заверил, что их ожидают интересные годы жизни, и дал несколько “чисто человеческих” советов:

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  1. Никогда не думайте: “Это мне в жизни вообще не понадобится”. Поверьте, я знаю, о чем говорю.
  2. Не списывайте. Будьте самостоятельными.
  3. Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали “домашку”. Будьте личностями.
  4. Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле.
  5. Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.
  6. Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью.
  7. И помните: оценки – это хорошо, но они – не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки “Порядочность и человечность”. Но я верю, что у каждого из вас по этому “предмета” будет твердая 12-ка!

Кстати, сын президента Украины Владимира Зеленского Кирилл также пошел в первый класс.

Источник: Володимир Зеленський

Фото: Dreamstime

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