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Факти / Україна / Суспільство

Оцінки – не головне! Зеленський дав сім порад першачкам

Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем знань усіх школярів, батьків та вчителів, а також дав кілька порад дітям, які вперше переступили шкільний поріг.

Оцінки – не головне! Зеленський дав сім порад першачкам

Володимир Зеленський, звертаючись до першачків, запевнив, що на них чекають найцікавіші роки життя, та дав кілька “суто людських” порад:

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  1. Ніколи не думайте: “Це мені в житті взагалі не знадобиться “. Повірте, я знаю, про що кажу.
  2. Не списуйте. Будьте самостійними.
  3. Не соромтесь, якщо єдині в класі зробили “домашку”. Будьте особистостями.
  4. Не забувайте після п’ятниці бутерброди в портфелі.
  5. Поважайте своїх учителів. Вони будуть для вас другими батьками.
  6. Допомагайте однокласникам. Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім’ю.
  7. І пам’ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка “Порядність і людяність”. Але я вірю, що в кожного з вас із цього “предмета” буде тверда 12-ка!

До речі, син президента України Володимира Зеленського Кирило сьогодні також пішов у перший клас.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Dreamstime

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