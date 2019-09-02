PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине запретили посещать леса и разводить костры в посадках

Из-за высшего уровня пожарной опасности для украинцев ввели ряд ограничений.

В Украине запретили посещать леса и разводить костры в посадках

В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности, из-за этого вводится ряд ограничений.

Читайте: Пожар в Одессе: в гостинице Токио Стар 8 погибших, 10 пострадавших

В течение пожароопасного периода запрещается:

  • сжигать стерню и пожнывные остатки на сельскохозяйственных полях;
  • посещать хвойные леса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу тряпки, пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве произошел масштабный пожар в жилом комплекс Бережанский, который находится на Минском массиве.

Источник: МВД

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

геращенко
Геращенко претендует на должность в новом правительстве
Арсен Аваков
Почему Авакова оставили в новом Кабмине
Вновь глава МВД: 10 фактов об Арсене Авакове
Вновь глава МВД: 10 фактов об Арсене Авакове
Арсен Аваков
Зеленский предложил оставить Авакова главой МВД – Пидласа
Грязь в СМИ против министра МВД Арсена Авакова только сыграет ему на руку – эксперт
Грязь в СМИ против министра МВД Арсена Авакова только сыграет ему на руку – эксперт
В Украине усилят борьбу с нелегальным рынком табачных изделий
В Украине усилят борьбу с нелегальным рынком табачных изделий
В Турции горят леса у Бодрума и Миласа: началась эвакуация
В Турции горят леса у Бодрума и Миласа: началась эвакуация
В Киеве врачи за взятки выдавали бесплатные лекарства для онкобольных
В Киеве врачи за взятки выдавали бесплатные лекарства для онкобольных
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка