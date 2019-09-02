Из-за высшего уровня пожарной опасности для украинцев ввели ряд ограничений.

В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности, из-за этого вводится ряд ограничений.

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В течение пожароопасного периода запрещается:

сжигать стерню и пожнывные остатки на сельскохозяйственных полях;

посещать хвойные леса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу тряпки, пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве произошел масштабный пожар в жилом комплекс Бережанский, который находится на Минском массиве.