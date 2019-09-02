Из-за высшего уровня пожарной опасности для украинцев ввели ряд ограничений.
В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности, из-за этого вводится ряд ограничений.
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В течение пожароопасного периода запрещается:
- сжигать стерню и пожнывные остатки на сельскохозяйственных полях;
- посещать хвойные леса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу тряпки, пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве произошел масштабный пожар в жилом комплекс Бережанский, который находится на Минском массиве.